Orijinal Ghostbusters Serisi Geri Dönüyor!

Bilim kurgu sinemasının kült yapımlarından Ghostbusters (Hayalet Avcıları), orijinal serinin üçüncü filmiyle 30 yıl aradan sonra beyaz perdeye geri dönüyor!

İlk olarak 1984 yılında izleyicilerin karşısına çıkan Ghostbusters, eğlenceli hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile kısa zamanda fenomen yapımlardan biri haline dönüşmüştü.

Başrollerinde Bill Murray, Dan Aykroyd , Sigourney Weaver, Ernie Hudson, Rick Moranis ve Harold Ramis'in oynadığı kült film, 1989'da yayınlanan serinin ikinci halkası ile eşsiz macerasına kaldığı yerden devam etmişti.

Son Ghostbusters filminden bu yana tam 30 sene geçti, ancak orijinal seriden beklenen üçüncü film bir türlü gelmedi. Ta ki bugüne kadar!

Ghostbusters evreninin Dr. Raymond Stantz’ı Dan Aykroyd, AXS TV ’den Dan Rather’a verdiği röportajda, yeni bir Ghostbusters filminin yazıldığı müjdesini paylaştı.

Aykroyd, şu anda senaryo aşamasında olan Ghostbusters 3 filminde, geriye kalan üç Ghostbusters’ın yeniden buluşacağını söyledi. Aykroyd’un yanındaki diğer iki ismin Bill Murray ve Ernie Hudson olması bekleniyor. 66 yaşındaki efsanevi aktör, özellikle Bill Murray hakkında sorulan soruya ise “Bence Billy bir hayaleti oynasa bile gelecektir. Çünkü hikaye gerçekten çok iyi” şeklinde yanıt verdi.

Akademi Ödülü adayı ve Emmy Ödülü sahibi Kanadalı oyuncu, 2016 yapımı Ghostbusters remake’i Ghostbusters: Answer the Call filminin yapımcılığını üstlenmişti.

Ghostbusters’ın yeni filmiyle ilgili başka bir ayrıntı vermeyen Aykroyd, bu kısacık açıklamasıyla bile orijinal serinin hayranlarını heyecanlandırmış olsa gerek.