ÖSYM, Mobil Uygulamaları Erişime Açtı

ÖSYM, dijital dönüşüme uyum sağlayarak iki mobil uygulamayı hayata geçirdi. ÖSYM, bu kapsamda Mobil Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Mobil Görevli İşlemleri Sistemi’ni (GİS) devreye aldı.

Adaylar artık akıllı telefonlarına yükleyecekleri ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması ile ais.osym.gov.tr adresinden yapabildikleri tüm işlemleri telefonlarından daha kolay, hızlı bir şekilde yapabilecek. Sınav görevlileri de akıllı cihazlarına yükleyecekleri ÖSYM Görevli İşlemleri mobil uygulaması ile gis.osym.gov.tr adresinden yapabildikleri tüm işlemleri yapabilecek.

AİS mobil uygulaması üzerinden adaylar başvuru ve tercihleri yapabilecek, bunlara ilişkin güncelleme ve görüntüleme işlemlereini kolayca gerçekleştirebilecekleri gibi sınav sonuçları ve yerleştirme sonuçlarını da öğrenebilecek. Ayrıca adaylar, ÖSYM’ye gönderecekleri dilekçelerde kullanılan evrak referans numarasını da mobil uygulamadan alabilecek. Aynı zamanda şehit veya gazi yakınlık bilgileri SGK üzerinden sorgulanabilecek ve muafiyet hakları olan adaylar sınavlara ücretsiz başvuru yapabilecekler.

AİS mobil uygulaması ile adaylar, takip ettikleri sınavlara ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabilecek. Adaylar, telefonlarına gelecek bildirimlerle açıklanan sınav sonuçlarından anında haberdar olacak, başvuru tarihleri kaçırmayacaklar. Şifre değişikliği, adres ve iletişim ve sağlık bilgilerini güncelleme işlemleri de yapılabilecek.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması, Google Play Store ve App Store’dan indirilebiliyor.