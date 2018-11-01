Otomotiv Sektöründe Beklenen ÖTV İndirimi Geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidileceğini açıklaması otomotiv sektöründe heyecan yarattı.

Değişiklik sonrası otomobil fiyatlarının nasıl değişeceği şimdiden büyük merak konusu olurken, otomobil meraklılarını bazı modellerde 20 bin TL’ye varan indirimlerin beklediği görülüyor.

Albayrak, motoru 1.6 litre altındaki otomobillerde ÖTV indiriminin yüzde 15 olduğunu açıkladı. Ticari araçlarda ise KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi. KDV ve ÖTV indirimlerinin altı başlıkta uygulamaya alınacağını açıklayan Albayrak, "Otomotiv sektöründe 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15’er puanlık (yüzde 15’lik) indirime gidiyoruz. Ticari araçlarda ise KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz." açıklamasını yaptı.

ÖTV İndirimi Nasıl Etki Edecek?

Baz rakamın 100.000 TL olarak alındığı aşağıdaki örnek tabloda indirimin etkisini görebilirsiniz. İndirimin fiyatlara nasıl yansıyacağını ise ancak markaların yeni fiyat listeleri açıklandığında öğrenebileceğiz.

YENİ ESKİ BAZ FİYAT 100.000 100.000 ÖTV TUTARI 35.000 50.000 ÖTV'Lİ FİYAT 135.000 150.000 KDV TUTARI 24.300 27.000 KDV'Lİ FİYAT 159.300 177.000 FARK - 17.700

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütçe tasarısında gelecek yılın ÖTV gelir hedefleri yüzde 15.4 oranında yükseltilmişti. Görünüşe göre devlet, yapılan ÖTV indirimleri sonucu satışların artacağını ve bu sayede hedeflenen rakamlara ulaşılacağını düşünüyor. Ancak bu hedefe ulaşılması çok da kolay görünmüyor. Çünkü bu durumda bu yıl 650 bin adet olması beklenen pazarın, geçen yıldan yaklaşık 500 bin adet daha fazla olması gerekecek.