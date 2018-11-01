Otomotiv Sektöründe Beklenen ÖTV İndirimi Geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidileceğini açıklaması otomotiv sektöründe heyecan yarattı.
Değişiklik sonrası otomobil fiyatlarının nasıl değişeceği şimdiden büyük merak konusu olurken, otomobil meraklılarını bazı modellerde 20 bin TL’ye varan indirimlerin beklediği görülüyor.
Albayrak, motoru 1.6 litre altındaki otomobillerde ÖTV indiriminin yüzde 15 olduğunu açıkladı. Ticari araçlarda ise KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi. KDV ve ÖTV indirimlerinin altı başlıkta uygulamaya alınacağını açıklayan Albayrak, "Otomotiv sektöründe 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15’er puanlık (yüzde 15’lik) indirime gidiyoruz. Ticari araçlarda ise KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz." açıklamasını yaptı.
ÖTV İndirimi Nasıl Etki Edecek?
Baz rakamın 100.000 TL olarak alındığı aşağıdaki örnek tabloda indirimin etkisini görebilirsiniz. İndirimin fiyatlara nasıl yansıyacağını ise ancak markaların yeni fiyat listeleri açıklandığında öğrenebileceğiz.
|YENİ
|ESKİ
|BAZ FİYAT
|100.000
|100.000
|ÖTV TUTARI
|35.000
|50.000
|ÖTV'Lİ FİYAT
|135.000
|150.000
|KDV TUTARI
|24.300
|27.000
|KDV'Lİ FİYAT
|159.300
|177.000
|FARK
|- 17.700
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütçe tasarısında gelecek yılın ÖTV gelir hedefleri yüzde 15.4 oranında yükseltilmişti. Görünüşe göre devlet, yapılan ÖTV indirimleri sonucu satışların artacağını ve bu sayede hedeflenen rakamlara ulaşılacağını düşünüyor. Ancak bu hedefe ulaşılması çok da kolay görünmüyor. Çünkü bu durumda bu yıl 650 bin adet olması beklenen pazarın, geçen yıldan yaklaşık 500 bin adet daha fazla olması gerekecek.
YORUMLAR