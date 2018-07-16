Oyun Oynayıp Adam Öldürdü! İşte Cezası

Geçtiğimiz yılki Ramazan Bayramının ilk gününde camiye gidip cemaate saldıran Ömer Baş, bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Counter Strike da oynadığı ortaya çıkan Baş için ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis istemi kapsamında dava açıldı.

Psikolojik sorunlar yaşadığı için normal bir tutum içerisinde olmayan Ömer Baş, İstanbul Pendik'te yaşıyordu. Öğle namazı sırasında cami cemaatine karşı koşarak 'Faşizme ölüm' diye bağırdığı ortaya çıkan zanlının o sırada Hüseyin Aydın'ı sırtından bıçakladığı belirtildi. Bıçakladıktan sonra kaçmaya çalışan Baş'ın cemaat tarafından yakalandığı dile getirildi.

"Faşizme Ölüm! Diye Bağırdı"

Tedavi gördüğü sırada açıklamalarda bulunan Hüseyin Aydın, "Namaz kıldığım sırada faşizme ölüm diye bir ses duydum ve tanımadığım bir kişi tarafından bıçaklandım." şeklinde konuşan Aydın, bir süre sonra hayatını kaybetti. Ayrıca yine olay sırasında yaralanan Cabir Güzel ile Şaban Gökhüseyin, suçluyu tanımadıklarını aktardılar.

"Counter Strike Oynarak Bu Hale Geldi"

Olay hakkında üzgün olduğunu belirten Ömer Baş'ın babası verdiği ifadede oğlunun psikolojik sorunlarla cebelleştiğini söyledi. Ayrıca Baş'ın gündüzleri CS oynayıp akşamları ise arabanın içerisinde uyuduğunu aktaran baba, gereğinin yapılmasını istiyor. Konu hakkında Ömer Baş ise olayı tam olarak hatırlamadığını dile getirdi.

"Olay tarihinde ne olduğunu tam bilmiyorum. Ben ruhsal yönden rahatsızım, tedavi edilmek istiyorum. Ben suçsuz bir insanım, tedaviye ihtiyacım var." şeklinde konuşan Baş, çıkarıldığı mahkeme kapsamında ağırlaştırılmış müebbet ve iki kişiye yönelik eylemleri nedeniyle 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Bu istemler de mahkeme tarafından kabul edildi.