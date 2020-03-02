Oyuncu Telefonu Nubia Red Magic 5G'nin Tanıtım Tarihi Duyuruldu

Oyuncu telefonu Nubia Red Magic 5G’nin tanıtım tarihi resmi olarak duyuruldu. Özel soğutma sistemiyle öne çıkan Nubia Red Magic 5G telefon, AnTuTu’da da rekor puan kaydetti.

Mobil oyunculara özel tasarlanan akıllı telefonlardan Nubia Red Magic’in yeni modeli 12 Mart’ta tanıtılacak. En popüler benchmark test programı AnTuTu’da 633.724 puan aldı. Nubia’nın yeni telefonunun bu denli yüksek puan almasının nedeni; 15.000 rpm’ye kadar çıkabilen özel bir soğutma fanına sahip olması. Dahili sıcaklığın düşürülmesi donanımın daha iyi performans göstermesini sağladığından Red Magic 3, rekor bir puan elde ediyor. Şirketin CEO’su Ni Fei, sıvı soğutmanın donanımı yeterince soğuk tutamadığını, Red Magic 3’ün gerçekten dönen bir fana sahip olmasıyla farklılılk yaratacağını söylüyor.

Nubia Red Magic 3, Qualcomm’un en yeni mobil platformu Snapdragon 865’i kullanan akıllı telefonlar arasına girecek ve 16GB LPDDR5 RAM ile gelecek. Telefonun ekranı 144Hz yenileme hızına sahip olacak. Yazılım tarafında stok Android’e oldukça yakın bir kullanıcı deneyimi yaşatacak.