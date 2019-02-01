Oyuncu Telefonu Nubia Red Magic Satışa Çıkıyor (Fiyatı Ne Kadar?)

Özellikle Razer Phone'dan sonra büyük ilgi görmeye başlayan oyuncu telefonları arasına 2019'da bir yenisi daha ekleniyor. ZTE'nin alt modeli Nubia'nın ürettiği Red Magic, geçtiğimiz yılki tanıtımın ardından ön siparişe hazır durumda.

Nubia Red Magic Özellikleri

İlk aşamada ABD, Kanada, İngiltere ve AB pazarı için satışa sunulacağı belirtilen Nubia Red Magic'in üst seviye donanımı ve kendine has tasarım çizgileri dikkat çekiyor. Normal bir cihaza göre daha kapsamlı soğutma, RGB ışıkları ve ortalama performansın üstünde bir başarı yakaladığı belirtilen Nubia Red Magic'in fiyatı da makul denilebilir.

6 inçlik 18:9 formatında FHD+ ekrana sahip olan oyuncu telefonu, gücünü Snapdragon 835 yonga setinden alıyor. 6 / 8 / 10GB RAM ve 64 / 128 / 256GB dahili depolama seçenekleriyle kullanıcılara sunulması planlanan cihazın arka tarafında 24MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Nubia Red Magic Fiyatı

Essential (6 GB RAM, 64 GB depolama alanı) - 389 dolar

Superior (8 GB RAM, 128 GB depolama alanı) - 439 dolar

Conqueror (10 GB RAM, 256 GB depolama alanı) - Belli değil

​Ön Siparişe Özel Sürpriz Hediyeler

Şu anda ön siparişleri almaya başlayan Nubia'nın teslimata ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ayrıca ön siparişi daha cezbedici hale getirmek isteyen şirketin bu süreç kapsamında N30 Pro Bluetooth Gamepad ve bir adet t-shirt hediye edeceğini belirtmek gerekiyor. Peki ya siz Nubia Red Magic'i nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!