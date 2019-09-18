Pahalı iPhone 11 Modelleri Daha Çok Sevildi

Geçtiğimiz gün başlatılan iPhone 11 ön siparişleriyle birlikte kullanıcıların en çok hangi modele yöneldiği ortaya çıktı. 1000 dolardan daha pahalı olan iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max daha çok ilgi çeken modeller gibi gözüküyor.

TF International Securities'in Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan bir rapora göre ucuz iPhone 11, ön siparişte geri planda kalmış durumda. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ön siparişlerin yüzde 55’ini oluşturuyorken, 699 dolardan başlayan iPhone 11 ise yüzde 45 seviyesinde.

iPhone 11 Pro 999 dolardan, en ucuz iPhone 11 Pro Max da 1049 dolardan satışa sunuluyor. Sınıfının en üst iPhone 11 Pro Max yapılandırması ABD'de 1,449 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Ülkemizdeki fiyatlandırması henüz resmi olarak yapılmayan modellerin yine de 10 bin TL'den pahalı olacağı düşünülüyor.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için daha fazla müşterinin olması şaşırtıcı değil. Bu iki iPhone sürümü yükseltilmiş kamera özelliklerine ve ayrıca daha büyük bataryalara sahipken, yakın zamanda keşfedilen bilgiler iPhone 11 Pro Max'in 3.969 mAh bataryaya sahip olduğunu kanıtladı.