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Pakistanlı Bakan, Canlı Yayında Kedi Filtresinin Kurbanı Oldu

Pakistanlı Bakan, Canlı Yayında Kedi Filtresinin Kurbanı Oldu
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

Sosyal medyada canlı yayın yapan Pakistanlı bir bakan, yanlışlıkla kullanılan kedi filtresinin gazabına uğradı. Bir anda sevimli bir kedicik haline gelen Pakistanlı siyasiler, ortaya oldukça ilginç; ancak bir o kadar komik görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. İşte o anlar.

Pakistan'da Kiber Paktunkva adlı bölgenin bakanlarından Yousuf Shaukat Zai, sosyal medya ekibindeki bir kişinin yanlışlıkla kedi filtresini açması sebebiyle, gayet ciddi bir şekilde konuşurken bir anda sevimli bir kediciğe döndü.

Yanındaki meslektaşı ile beraber olan bitenden habersiz bir şekilde konuşmasını sürdüren Zai, sosyal medyanın alay konusu oldu.

Söz konusu görüntüler, Pakistanlı siyasetçinin mensup olduğu KP adlı partinin resmi sayfasından hızlıca silindi silinmesine ancak; o anlara ilişkin görüntüler binlerce kullanıcı tarafından başta Twitter olmak üzere birçok sosyal medya platformunda paylaşıldı.

Olayla ilgili bir açıklama yapan parti, KP'nin bilgi bakanı Shaukat Yousafzai tarafından düzenlenen basın toplantısında talihsiz bir olay yaşandığını ve gelecekte bu tür hatalardan kaçınmak için gereken tüm önlemlerin alınacağını söyledi.

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