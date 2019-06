Pakistanlı Bakan, Canlı Yayında Kedi Filtresinin Kurbanı Oldu

Sosyal medyada canlı yayın yapan Pakistanlı bir bakan, yanlışlıkla kullanılan kedi filtresinin gazabına uğradı. Bir anda sevimli bir kedicik haline gelen Pakistanlı siyasiler, ortaya oldukça ilginç; ancak bir o kadar komik görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. İşte o anlar.

Pakistan'da Kiber Paktunkva adlı bölgenin bakanlarından Yousuf Shaukat Zai, sosyal medya ekibindeki bir kişinin yanlışlıkla kedi filtresini açması sebebiyle, gayet ciddi bir şekilde konuşurken bir anda sevimli bir kediciğe döndü.

According to KP government’s social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU