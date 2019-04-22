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Park Halindeyken Yanan 'Model S', Tesla Tarafından İncelenecek

Tesla Park Halindeyken Yanan Model S
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yine bir aracının yanmasıyla gündemde. Çin’de yaşanan olayda, park halindeki bir Tesla Model S’in aniden alev aldığı belirtiliyor.

Tesla hayranlarını şaşırtan olay, Çin'in Şangay şehrinde kapalı bir otoparkta sabah saatlerinde yaşandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, park halindeki bir Tesla Model S’ten önce dumanların çıktığı ve ardından yaşanan büyük bir patlamayla aracın alevler içinde kaldığı görülüyor. Sevindirici olan tek şey ise olayda kimsenin yara almamış olması.

Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılması ve yayılması sonrasında Tesla da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Tesla, olay yerine bir ekip göndererek olayı inceleme altına aldıklarını ve ilgili birimlerle iletişime geçtiklerini duyurdu.

Birkaç gün önce de Pensilvanya'nın Monroeville bölgesinde Tesla’nın bir başka aracı durup dururken alev almış ve 4 saat boyunca yanmıştı.

Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk ise şimdiye kadar bu olaylarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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