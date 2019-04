Park Halindeyken Yanan 'Model S', Tesla Tarafından İncelenecek

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yine bir aracının yanmasıyla gündemde. Çin’de yaşanan olayda, park halindeki bir Tesla Model S’in aniden alev aldığı belirtiliyor.

Tesla hayranlarını şaşırtan olay, Çin'in Şangay şehrinde kapalı bir otoparkta sabah saatlerinde yaşandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, park halindeki bir Tesla Model S’ten önce dumanların çıktığı ve ardından yaşanan büyük bir patlamayla aracın alevler içinde kaldığı görülüyor. Sevindirici olan tek şey ise olayda kimsenin yara almamış olması.

Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China 🇨🇳 1st generation Tesla Model S caught Fire 🔥 underground car park.#Tesla #TeslaChina #ModelS #Fire #China #Shanghai #特斯拉 #中国 $TSLA pic.twitter.com/HOwMcvulV1