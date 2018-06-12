Periscope TV Türkiye'de Erişime Engellendi!

Twitter’ın görüntülü canlı yayın platformu Periscope, Türkiye’de engelleniyor! Mahkeme, Periscope’un marka hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açan Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketini haklı buldu. Detaylar haberimizde.

Dünyanın önde gelen canlı yayın uygulamalarından Periscope’a geçtiğimiz yıl dava açılmıştı. Türkiye’de aynı isimle faaliyet gösteren Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ açtığı davada, marka hakkının ihlal edildiğini öne sürmüştü. Talebi haklı bulan mahkeme ise Periscope’un Türkiye’de başka bir isimle faaliyet göstermesi gerektiğine karar vermişti.

Bunun üzerine Twitter, canlı yayın uygulamasının Türkiye’de kullanılan ismini “Scope” olarak değiştirmiş, Twitter’da Türk kullanıcılara hizmet veren Periscope sayfası da kapatılmıştı.

İki taraf arasındaki davada yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Periscope’un Türkiye’de yasaklanmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca, uygulamanın “periscopeco” isimli Twitter hesabının ve “www.periscope.tv”’ isimli internet sitesinin Türkiye’de erişeme kapatılmasına hükmetti.

Duruşmaya, davacı Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketi ile davalılar Twitter, Apple ve Google şirketinin avukatları katıldı. Davacı Periskop şirketinin avukatı, marka hakkına tecavüz olduğunu ve davalıların tescilli bir markaları olmadan müvekkil şirket markasını sistematik olarak tecavüz halini devam ettirdiklerini söyledi.

Davalı Twitter şirketinin avukatı ise Twitter'ın dünya çapında faaliyet gösteren ve milyonlarca kullanıcısı olan bir platform olduğuna dikkat çekerek, "ABD’de faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye’deki markanın varlığından haberdar olması gibi bir yükümlülüğü yoktur. Ayrıca müvekkil Twitter’ın Periscope uygulaması üzerinden yapmış olduğu faaliyet ile davacının faaliyeti tamamen birbirinden farklıdır. Periscope uygulaması, Twitter’ın canlı video uygulamasıdır. Oysa davacının faaliyeti bambaşka bir alandır” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık üç yıllık yasal süreçten sonra Türkiye’de aynı isimle faaliyet gösteren Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri şirketinin talebini haklı bulan mahkeme, Türkiye sınırları içerisinde tecavüz oluşturan Periscope adı altındaki her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin durdurulmasını hükmetti.

Davalıların tanıtım sayfalarında, içerikte ve adres bağlantılarında Periscope ibaresini kullanmasını da yasaklayan mahkeme, “periscopeco” isimli twitter hesabı ve “www.periscope.tv” adlı internet sitesinin Türkiye’de engellenmesine karar verdi.