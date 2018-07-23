PES 2019'un Demosunun Çıkış Tarihi Belli Oldu

Konami'nin elinde kalan son oyunlardan birisi olan Pro Evolution Soccer 2019'un demosu çok yakında çıkış yapacak. Konami, oyunun demosunun çıkış tarihini tüm oyunculara duyurdu.

PES 2019'un çıkış tarihinin açıklanmasından sonra serinin hayranları oyunu merakla beklemeye başladı. Konami, oyunun demosunun çıkış tarihini tüm oyunseverleriyle paylaştı. PES 2019'un demosunun çıkış tarihiyle birlikte demoda yer alacak olan takımlar da paylaşıldı.

PES 2019'un demosunda toplamda 12 takım bulunacak. Barcelona, Schalke 04, Liverpool, Inter, Milan, Monaco, Sao Paulo, Flamengo, Palmeiras, Colo-Colo - Arjantin ve Fransa takımları demoda oynamaya açık olarak sunulacak. Demo içinde offline ve online olarak maç yapılabilecek. PES 2019'un demosu 8 Ağustos'ta PS4, Xbox One ve PC platformları için tüm oyunculara sunulacak..

PES serisi kan kaybetmeye devam ediyor. Oyuncu sayısı gün geçtikçe düşen futbol oyunu son darbesini de UEFA Şampiyonlar Ligi lisansından yemişti. UEFA ile anlaşması sona eren Konami'nin elinden Şampiyonlar Ligi lisansı alınmıştı. Daha sonrasında ise UEFA Şampiyonlar Ligi lisansına FIFA 19'un sahip olması PES 2019 için çok kötü bir etki yaratmıştı. Şampiyonlar Ligi lisansı da elinden alınan PES 2019'un tekrar ayağa kalkıp, kalkamayacağı büyük bir soru işareti.

PES 2019, 30 Ağustos'ta PS4, Xbox One ve PC platformları için raflardaki yerini alacak.