Piyasanın En Farklı Telefonu Vivo Nex Geliyor

Akıllı telefon pazarında her zaman farklı işler çıkarmayı başaran ve bu anlamda kullanıcıların ilgi odağı olan Vivo, şimdi ise tam çerçevesiz bir cihaz üzerinde çalışıyor. Vivo Nex isimli bu telefonun selfie kamerası ön gövdede değil, bir çıkıntı olarak akıllı telefonun üst bölümünde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde MySmartPrice tarafından sızdırılan ve üç farklı versiyonla geleceği belli olan cihazın Vivo Nex ve Nex A orta seviye, Nex S ise üst seviye kategorisinde yer alacak. İşte bu üç cihazın teknik detayları:

Vivo Nex Ailesinin Teknik Özellikleri

Orta segmentteki Vivo Nex'te 6.59 inçlik FHD+ ekran yer alıyor. Qualcomm Snapdragon 710 yonga setinden gücünü alan Vivo Nex, 6GB RAM'e sahip. Ayrıca 128GB dahili depolamayla geleceği dile getirilen telefonun arka tarafında ise 12MP + 5MP kamera kurulumu yer alıyor.

Cihazın en iyi özelliklerinde bir tanesi ise ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olması. Fiziksel bir tuşa ihtiyaç duymayan parmak izi sensörü, ekrana gömülü halde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bunun dışında tüm özellikleri aynı olan Vivo Nex A'nın farklı olan özellikleri ise henüz bilinmiyor. Ancak iki cihazın da orta segmentte yer aldığını hatırlatmak gerekiyor.

En güçlü Nex olan Nex S'de ise Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti bulunuyorken RAM kapasitesi ise 8GB'a kadar çıkacak. Onun dışında 6 inç ekranla gelmesi beklenen cihazın, kamera konusunda da farklılıkları olmayacak gibi gözüküyor.

Vivo Nex Ailesinin Fiyatı

Snapdragon 710'lu Vivo Nex'lerin 780 dolar fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyorken en güçlü modelin ise 1000 dolara kadar çıkabileceği ön görülüyor. Bir Çin markası için iddialı olan bu rakamları bakalım kullanıcılar nasıl karşılayacak, göreceğiz.

Peki ya siz Vivo Nex'leri nasıl buldunuz? Görüşleriniz bizimle paylaşın.