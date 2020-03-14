PlatinumGames, PlatinumEngine Adıyla Kendi Motorunu Geliştiriyor

Japonya menşeli geliştirici PlatinumGames, geçtiğimiz ay yaptığı duyuru ile Tokyo şehrinde PlatinumGames Tokyo adıyla yeni bir stüdyo açmayı planlıyor. PlatinumGames Tokyo stüdyosunda çeşitli oyunlar geliştirilecek olsa da, şirketin kendi oyun motoru için Araştırma ve Geliştirme işini de üstlenecek. Bu motora şu an için PlatinumEngine adı verilmiş.

2007 yılında kurulmuş olan PlatinumGames satışa sunduğu oyunlarında daha başka oyun motorlarını kullanmıştı ama halihazırda çalışmaları devam eden motorun, daha az çaba sarf edilerek daha iyi görsellik sunacak şekilde teknolojinin devam eden evrimine ayak uydurması hedefleniyormuş.

PlatinumGames Tokyo ofisinde ARGE grubu ile yapılan röportaj sırasında Şef Teknoloji Sorumlusu Wataru Ohmori, "Modern oyunlar tamamıyla yeni bir kalite seviyesi, daha fazla çeşitlilik ve ekranda bir dizi obje ve zengin miktarda anlatımsal görsel güç istiyor." yorumunda bulundu ve devam etti. "Ürkütücü bir şeyin farkına vardık ki işimi daha etkili yapmazsak, teknoloji ve beklentiler büyürken yapmayı istediğimiz oyunları yapmaya devam etmemiz mümkün olmaz. Yeni motorumuz öncekilerden daha büyük, daha anlatımsal oyunları daha kolay yapmamıza yardımcı olacak."

Bu yorum üzerine Ohmori'ye neden Unreal Engine veya Unity gibi üçüncü parti oyun motorlarını niye kullanmadıkları sorulduğunda, "Harici motorları denedik ama ihtiyacımız olan bazı özelliklerin eksik olduğunu fark ettik. O özelliklerin bir noktada entegre edilebilmesi mümkün olabilir ama öyle olsa bile, kontrolümüzün dışındaki bir zaman aralığında olacaktır. Son derece özgün yapımlar geliştirmeye çalıştığınızda, bu kontrol eksikliği ölümcül olabilir. Kendi oyun motorumuzu geliştirmenin ve iyileştirmenin oyun geliştirme ekiplerimizin tam ihtiyacını karşılamanın tek yolu olduğuna karar verdik."

PlatinumEngine şu anda geliştirilme aşamasında olması nedeniyle, halihazırda geliştirilmekte olan Bayonetta 3, Babylon's Fall ve The Wonderful 101: Remastered oyunlarının bu motoru kullanmadığına şüphe yok. Ancak Project G.G. bu motoru kullanan ilk oyun olabilir.