PlayStation Plus'ın En İyi Oyunu Bu Ay Gelebilir

PlayStation Plus'ın Mart 2018 içeriğinin açıklanmasına sayılı günler kala PlayStation'ın İspanya ofisinden bütün oyuncuları heyecanlandıracak mükemmel bir haber geldi. Verilen habere göre PS Plus'ın Mart 2018 içeriği şimdiye kadarki en iyi oyunu içerecek.

PS Plus üyeliği sayesinde kullanıcılar PS4 platformundaki oyunları online olarak oynama şansını yakalarken, ayrıca her ay yenilenen ücretsiz oyunları keşfetme şansı buluyor. Ancak, 2013 yılında başlayan bu sistem şu ana kadar kullanıcıları pek de memnun etmedi.

Bir Youtuber olan Ampeterby7, çektiği bir videoda PlayStation'un İspanya ofisini ziyaret ediyor. Ofisten görüntüler paylaşan İspanyol Youtuber, daha sonrasında bir çalışan ile sohbete dalıyor. Mart ayının ücretsiz oyunları hakkında bilgi isteyen Ampeterby7, oyunların listesini alamasa da büyük bir bilgi ediniyor. PlayStation İspanya ofisi çalışanı, 2013 yılında devreye giren PlayStation Plus tarihi boyunca en iyi oyunun Mart 2018'de geleceğini belirtiyor.





Bu güzel haberden sonra herkesin dilinde PS4 özel oyunu Bloodborne dolanıyor. Gelecek büyük oyunun Bloodborne olduğu düşünülüyor. Siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?