PlayStation Plus Ücretleri Artıyor, Ekim Ayında Yürürlüğe Girecek

PlayStation Plus ücretleri artıyor. PlayStation Türkiye tarafından abonelere gönderilen bilgilendirme e-postası ile artışın yürürlüğe gireceği tarih ve güncel ücretler paylaşıldı.

PlayStation Plus abonesi olan oyuncular, bu aboneliklerine özel olarak çevrimiçi çok oyunculu oyun oynama, özel indirimlerden faydalanma, her ay iki ücretsiz oyun elde etme gibi pek çok ayrıcalığa sahip oluyor. Bu oyunlara da abonelikleri aktif olduğu sürece erişim sağlayabiliyorlar.

PlayStation 4 ile birlikte çevrimiçi oyunların oynanması PlayStation Plus aboneliğine bağlı olarak gerçekleştiğinden çevrimiçi oyun oynamak isteyen oyuncuların bu aboneliğe sahip olması gerekiyor.

Bununla birlikte abonelerin büyük ve özel indirimlerden faydalanma fırsatları da bulunuyor. Bu fırsatlar ve indirimler oyunlarda, eklentilerde ve ön-siparişlerde geçerli oluyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda, ücretli abonelik servisi için bir fiyat artışı gündeme gelmiş ama sonradan vazgeçilmişti. PlayStation Türkiye, söz konusu artış yeniden gündeme geldiğinde bunun iki ay önceden bildirileceği söylenmişti.

PlayStation Plus Ücretleri Artıyor, Yeni Ücretler Ne Olacak?

Yakın bir zaman önce PlayStation Türkiye tarafından PlayStation Plus abonelerine gönderilen bilgilendirme e-postaları ile bahsi geçen fiyat artışının 29 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği teyit edildi.

Gönderilen e-postanın içeriği ise şöyle:

"Nisan ayında gönderdiğimiz bildirimin ardından PlayStation Plus abonelikleri için fiyat değişikliğine devam edeceğimizi size bildirmek isteriz. 29 Ekim 2020'den itibaren piyasa koşullarından dolayı Türkiye için PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatları artacak.

PlayStation Plus 12 aylık yinelenen ödeme planı 240.00 TL'ye yükselecek

PlayStation Plus 3 aylık yinelenen ödeme planı 100.00 TL'ye yükselecek

PlayStation Plus 1 aylık yinelenen ödeme planı 40.00 TL'ye yükselecek

Yeni fiyatlar 29 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu, söz konusu tarihte veya sonrasında yapılması gereken yinelenen ödemelerin yeni bir fiyatta olacağı anlamına gelir."

Bu tabloya göre aylık abonelikte 16 TL, üç aylık abonelikte 25 TL ve yıllık abonelikte de 60 TL gibi bir artışın söz konusu olacağını görebiliyoruz. Peki siz bu artış konusunda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.