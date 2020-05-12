Amiral Gemisi Katili Geri Döndü! Poco F2 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Amiral gemisi katili olarak tanıtılan Poco F1’in yeni modeli Poco F2 Pro, bugün tanıtıldı. Poco F2 Pro fiyatı ve özellikleri haberimizde.

Poco F2 Pro Özellikleri

Poco F2 Pro, tasarım ve donanım olarak Redmi K30 Pro'ya oldukça benzemekle birlikte, Poco F1 modeline kıyasla birçok yenilik getiriyor. Qualcomm’un en iyi işlemcisi Snapdragon 865’den güç alan Poco F2 Pro akıllı telefon, LiquidCool 2.0 teknolojisini (grafit, grafen ve Super VC olmak üzere üç katmandan oluşuyor) barındırmasıyla rakiplerinden daha verimli soğutma sağlıyor.

Koyu mod destekleyen Poco Launcher 2.0 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle gelen telefon, 128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama alanı seçeneği sunuyor. Telefonda microSD kart yuvasının olmadığını, dolayısıyla dahili depolama alanının genişletilebilir olmadığını belirtelim. Poco F1 kullanıcılarını yeni model satın almaya itecek bir diğer özellik kamera noktasında. Poco F2 Pro, yeni kamera kurulumuna sahip. Sony IMX686 sensörlü 64 megapiksel ana kameraya 13 megapiksel 123 derece geniş açılı kamera, 5 megapiksel telemakro (3-7 cm mesafeden) kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefon, 30fps kalitede de olsa 8K video kaydı gerçekleştirebiliyor. 4K 60fps video kaydı seçeneği de mevcut. Telefon, önünde motorlu açılır (pop-up) mekanizma üzerinde 20 megapiksel selfie kamera bulunduruyor. Pop-up selfie kamera sayesinde 6.67 inç büyüklüğünde harika bir ekran bizlere bakıyor. HDR+ destekli Super AMOLED panel, 1080p+ çözünürlükte. Parmak izi okuyucu tahmin edeceğiniz üzere ekrana gömülü. Ekranın 60Hz yenileme hızına, 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olduğunu ekleyelim. Widevine L1 sertifikasına sahip olmasıyla Netflix, Amazon Prime Video ve diğer servislerde HD içerikleri oynatabiliyor. Telefon, 3.5mm kulaklık girişini korurken, Bluetooth 5.1 (aptX HD) bağlantısını destekliyor. Son olarak telefon, 30W şarjı destekleyen 4700 mAh bataryadan güç alıyor.

Poco F2 Pro Teknik Özellikleri

Ekran: 6.67 inç, FHD+ AMOLED, True Full Screen Display

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Bellek: 6GB RAM (LPDDR4X), 8GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 128GB/256GB (UFS 3.1)

Arka Kamera: 64MP IMX686 Dörtlü Kamera (Ultra Geniş Açılı + Telemakro + Derinlik Sensörü)

Ön Kamera: 20MP (Slow motion selfie)

Batarya: 4700 mAh (30W hızlı şarj)

Ek Özellikler: LiquidCool Tech. 2.0, WiFi 6, Super Bluetooth

Yazılım: POCO Launcher, Android 10

Renkler: Mavi (Neon Blue), Mor (Electric Purple), Gri (Cyber Grey) ve Beyaz (Phantom White)

Poco F2 Pro Fiyatı

Poco F2 Pro, 6GB RAM 128GB depolama ve 8GB RAM 256GB depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. 6/128GB modeli 499 euro, 8/256GB modeli 599 euro fiyat etiketiyle satılacak. Telefon, Amazon ve Poco’nun resmi sitesi dışında AliExpress ve Gearbest’ten de satın alınabilir olacak. Ön siparişler başladı, teslimatlar 19 Mayıs başlayacak.