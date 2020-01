Poco Yoluna Xiaomi'den Bağımsız Olarak Devam Edecek

Xiaomi tarafından yan marka olarak üretilen ve bugüne kadar çıkardığı fiyat performans ürünleriyle ciddi satış rakamlarına ulaşan Poco, yoluna bağımsız bir marka olarak devam etme kararı aldı.

2018 yılında piyasaya sürülen Pocophone F1 ile milyonlara ulaşan Poco, bugüne kadar Xiaomi'nin altında yer alıyordu. Uzun süredir kullanıcılar markanın yeni modelini görmek için can atarlarken, bugün beklenen haber gerldi ve Poco'nun bağımsız olduğunu duyurdu.

Pocophone ismi altında yeni modelin geleceği artık kesinleşirken, bunun ilk ibareleri aralık ayında gün yüzüne çıkmıştı. Dünyanın en ucuz amiral gemisi sıfatına sahip olan Poco'nun, Pocophone F2 modeli üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti.

Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Hindistan Sorumlusu Manu Jain, bugün yaptığı açıklama ile olayı doğruladı. Jain, "Poco alt marka olarak başlamasına rağmen kısa süre içerisinde kendi kimliğine büründü. Pocophone F1 kendi kategorisinde çok sevilen bir telefon ve 2020'de bile hala birçok yerde en iyiler arasında gösteriliyor. Poco'nun kendi kendini yönetmesinin zamanının geldiğini düşünüyoruz." dedi.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!



What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.



Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.