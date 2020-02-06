Pocophone F2 için Beklenmedik Açıklama!

Geçtiğimiz saatlerde yeni modeli Poco X2 ile karşımıza çıkan Pocophone, üst seviye bir cihaz bekleyen pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. İşte Poco F2 için hayal kırıklığı yaratan yeni açıklamalar.

Vakti Değil

İlk zamanlarında Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Pocophone geçtiğimiz haftalarda yapılan duyurunun ardından bağımsız bir şirket haline gelmişti. Pek çok kişi yakın bir zamanda yeni amiral gemisi modeli Poco F2 ile karşılaşmayı bekliyor olsa da, şirket şaşırtan bir adım atmış ve orta segment bir model ile karşımıza çıkmıştı.

Bu konu hakkında açıklamada bulunan yetkililer, "Poco F2 yerine Poco X2'yi piyasaya sürmemizin nedeni ürün bazlı kararlardan kaynaklanıyor. Eğer kullanıma uygun, uygun fiyatlı Snapdragon 8xx işlemci bulsaydık muhtemelen Poco F2 olurdu. Ancak X2, F1'in halefi değil." dedi.

Yetkililer F1'de kullanılan Snapdragon 845'in hala iyi bir işlemci olduğuna inanıyor. Ancak yeni modelde daha üst bir işlemcinin kullanılmasının gerektiğinin farkındalar ve güncel nesil amiral segment işlemciler şu aşamada pahalı bir yapıya sahip. Poco F2 fiyat / performans odaklı bir cihaz olarak geleceği için yüksek fiyat barajına girmek istemiyorlar.

Bunun sonucunda ise ya Snapdragon 855 kullanılacak ya da bir süre daha bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Peki sizin yeni modelden beklentileriniz neler? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.