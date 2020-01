Pocophone F2 için İlk Video Yayınlandı

Kısa süre önce Xiaomi ile bağlarını kopararak, yoluna bağımsız olarak devam etme kararı alan Poco markasının Pocophone F2 modeli merakla bekleniyordu. Markanın Hindistan kanalından yeni telefona dair ilk video geldi.

Redmi gibi Xiaomi'nin alt markası olarak piyasaya çıkan Poco, fiyat performans ürünü olarak oldukça beğenilmişti. Oldukça ucuz fiyatlara yüksek performans sunan Pocophone F1, çıkışının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala tutuluyordu.

Günümüzde dahi en çok önerilen telefon modelleri arasında yer alan Pocophone F1'in devamı niteliğindeki model ise dört gözle bekleniyordu. Xiaomi yeni modele dair adım atmayacak gibi görünürken, birkaç gün önce beklenmedik bir olay yaşanmıştı.

Poco markası Xiaomi'den bağımlığını alarak, yoluna kendi başına devam edeceğini duyurmuştu. Redmi'nin bağımsızlığından farklı olarak markanın tamamen Xiaomi'den koptuğu söylenirken, bu duyuru yeni telefona işaret olarak sayılmıştı.

