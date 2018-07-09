Pokémon GO'nun Gelirleri 2 Milyara Yaklaştı

Niantic Labs tarafından geliştirilen ve çıktığı ilk yaz tam bir fenomen haline dönüşen Pokemon GO için yapılan son açıklamayla birlikte oyunun bugüne kadar elde ettiği toplam gelirin 1.8 milyar dolar seviyesine geldiği belirtildi.

6 Temmuz 2016 tarihinde ilk olarak Avustralya bölgesine açılmasına karşın APK yoluyla bütün dünyaya yayılan Pokémon GO, ansızın on milyonlarca kişi tarafından oynanmaya başlanmıştı. Sunucu sıkıntılarına yol açan yoğunluk 1 ay kadar sonra düzeltilebilirken, yapılan yatırımlardan sonra daha istikrarlı bir oyun ortaya çıkarılmış ve oyuncu sayısı katlanmıştı.

Video oyunlarına yönelik analizler hazırlayan Sensor Tower isimli şirket, yaptığı yeni araştırmayla birlikte Pokémon GO’nun gelirlerini ortaya çıkardı. Oyuna günlük olarak 2 milyon dolar harcandığını aktaran şirket, bugüne kadar hangi ülkenin en fazla parayı harcadığını da belirtti. Yayınlanan raporda Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan oyuncuların Pokémon GO için toplamda 607 milyon dolar harcadıkları ifade edilirken, Japonya’nın 500 milyon dolarla ikinci sırada geldiği dile getirildi. Bu iki ülkenin devasa harcamalarından sonra sırasıyla Almanya, Tayvan ve Birlik Krallık’ın geldiği vurgulandı.