Pokemon Masters, Eğitmenleri Bu Yaz Karşı Karşıya Getirecek

Pokemon’un yıllardır farklı platformlar için çok sayıda oyunu çıkmış olsa da son yıllarda özellikle mobil oyunlar alanında güzel oyunlar piyasaya çıkıyor. The Pokemon Company’den Tsunekazu Ishihara’nın yaptığı açıklamalara göre bu yaz Pokemon Masters adlı oyun iOS ve Android platformları için gelecek. Oyunun kesin çıkış tarihi belli olmasa da Ishihara ve oyunun geliştiricileri mobil oyuna dair yeni anime tarzındaki fragmanı ve oyunla ilgili yeni bilgileri, Pokemon Sleep ve Home ile birlikte Tokyo’da düzenlenen etkinlikte paylaştılar.

Pokemon Masters, Pasio adındaki bir adada geçecek. Burada eğitmenler Brock ve Misty gibi daha önceden tanıdık oldukları isimlerle takım olabilecek ya da onlarla savaşabilecek. Her eğitmen yanında bir tane Pokemon ile seyahat edebilecek ve ikisi birlikte Sync Pair denilen bir grup oluşturacaklar.

Oyunda ayrıca rozet kazanmak ve Pokemon Masters League turnuvasına katılabilmek için takım oluşturan eğitmenlerin, birlikte yolculuğa çıkması gerekecek. Eğitmenler 3’e 3 olacak şekilde, gerçek zamanlı olarak savaşabilecekler.

The Pokemon Company, Pokemon Masters için DeNA isimli Super Mario Run ve Fire Emblem Heroes oyunlarında da çalışmış olan mobil oyun geliştiricisi ile çalışıyor. Ancak her iki şirket de şimdiye kadar oyunun çıkış tarihi ile ilgili kesin bilgiler vermedi.