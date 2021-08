Pokemon Unite Android ve iOS Çıkış Tarihi Belli Oldu

Pokemon Unite Android ve iOS çıkış tarihi duyuruldu. The Pokemon Company tarafından geçtiğimiz yıl duyurusu gerçekleştirilen video oyunu, League of Legends'a (LoL) olan benzerliği ile dikkat çekiyor. MOBA türündeki yapıma ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Günümüzde League of Legends, Dota gibi MOBA türündeki oyunlar tüm dünyada en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. MOBA türü ile Pokemon karakterlerini birleştirmek isteyen The Pokemon Company, geçtiğimiz yıl oyuncuları adeta şaşkına çeviren bir oyun duyurmuştu.

Pokemon Unite Android ve iOS Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Duyurulduğu ilk günden beri çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Pokemon Unite, 21 Temmuz tarihinde Nintendo Switch platformuna çıkışını gerçekleştirmişti. Yayıncı The Pokemon Company ve geliştirici TiMi Studio Group, oyunun Android ve iOS sürümünün ne zaman çıkacağını açıkladı.

Pokemon Unite, 22 Eylül 2021 tarihinde Android ve iOS platformlarına çıkacak. Oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen yapım, App Store ve Google Play Store isimli uygulama mağazalarında ücretsiz olarak sunulacak. Oyunda uygulama içi satın alımların olacağı belirtiliyor.

MOBA türü ile Pokemon karakterlerini birleştiren yapımda tıpkı League of Legends (LoL) benzeri oyunlarda olduğu gibi üç farklı koridor yer alıyor. Oyuncular, seçtiği Pokemon karakterinin özelliklerine uygun koridora gidebilecek. Pokemon karakterleri seviye atladıkça yeni güçler kazanacak.

Grafikleri ile dikkat çeken yapımda League of Legends ve DOTA gibi oyunlarda olduğu gibi 5'e 5 takımlar mücadele edecek. Pikachu, Charizard, Snorlax, Clefable, Lucario ve daha birçok Pokemon karakterinin yer aldığı oyunda her pokemon karakterinin kendine has yetenekleri bulunuyor.

Pokemon Unite, Nintendo Switch ve mobil cihazlar için platformlar arası oynama desteğine sahip olacak. Yani Switch, Android ve iOS cihazlarına sahip olan oyuncular, aynı maçta mücadele edebilecek. Oyuncular ayrıca oyundaki ilerlemeyi platformlar arasında senkronize etme imkanına sahip olacak.

League of Legends isimli yapıma benzerliği ile dikkat çeken Pokemon Unite hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok yakında mobil cihazlar için sunulacak olan yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.