Popüler Musical.ly Uygulaması 800 Milyon Dolara Satıldı

Sosyal bir müzik videosu platformu olarak tanımlayabileceğimiz Musical.ly günümüzde genç nesilin büyük bir kısmı tarafından kullanılıyor. Müzik videoları oluşturulup paylaşılan bu platform 800 milyon dolarlık bir fiyat karşılığında Çinli bir firmaya satıldı.

Bloomberg'in haberine göre Beijing Bytedance Technology adlı firma Musical.ly'yi tamamen satın aldı. Bu firma aynı zamanda Toutiao adlı bir haber uygulamasının da sahibi. Firmanın toplam değeri ise 20 milyar dolar civarında.

Musical.ly uygulaması ile ilgili biraz daha bilgi vermek gerekirse de bu uygulamanın kullanıcılara istedikleri şarkılara playback yaparak müzik klibi oluşturabilme ya da şarkıyı tamamen söyleyerek ve hatta dans ederek müzik videosu oluşturabilme imkanı sunduğunu söyleyebiliriz. Klipleri beğenip, yorum yapma ve paylaşma imkanına da sahip olan kullanıcıların oluşturacakları klipler 15 saniye ile 1 dakika arasında süreye sahip olabiliyor.

Bu uygulama ilk olarak Louis Yang ve Alex Zhu tarafından 2014'te Şangay'da kurulmuştu ve ilk 2 yıl içerisinde 90 milyon adet gibi yüksek bir indirme oranına ulaşmıştı. Bu uygulamaya ödenen parayı hesap edip kıyaslayabilmeniz için başka satın almalara örnek vermek gerekirse 2013'te Yahoo, Tumblr'ı 1 milyar dolara satın almıştı. Yani Musical.ly uygulaması hemen hemen Tumblr ile aynı değere ulaşmış gibi görünüyor. Bir uygulamaya ödenen en çok para olarak da Facebook'un 2014'te günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için ödediği 16 milyar dolarlık ücret aklımıza geliyor.