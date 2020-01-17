Pornhub'a Altyazı Davası Açıldı! İşte Sebebi

Yetişkin içerik sitesi Pornhub'a dava açıldı. Açılan davanın sebebini duyan şaşırıyor.

İşitme Engelli Adam Pornhub'a Dava Açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan işitme engelli bir adam Amerikan Engelliler Yasası'ını çiğnediğini gerek göstererek Pornhub'a dava açtı. Pornhub açılan dava ile gündeme oturmayı başardı. Pornhub'da yer alan videolarda altyazının olmadığını söyleyen işitme engelli Yaraslav Suris, mahkemenin yolunu tuttu ve dava açtı.

Mahkemede ifade veren Suris, izlediği videoları hakim ile paylaştı ve altyazının bulunmadığını söyledi. Suris'in videolara altyazı eklenmesini talep ettiğini ve para istediğini açıklamakta. Pornhub konu ile ilgili açıklama yaptı. Purnhub Genel Başkan Yardımcısı Corey Price, açılan davadan haberlerinin olduğunu ve sitede altyazı kategorisinin bulunduğunu söyledi.

Dava ileri bir tarihe ertelendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan yasalara göre, iletişim vb. alanlarında engelli vatandaşlara karşı ayrımcılık yapılması suç sayılmakta. Sizler Pornhub'a açılan dava hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!