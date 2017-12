PS Plus Ocak Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Playstation platformunda son günler oldukça hareketli geçiyor. Aslına bakarsanız Noel zamanı genelde böyle geçer. Oldukça avantajlı indirimler Playstation Store’u süslüyor. Şayet oyun almak için belli bir zamanı bekliyorsanız şimdi tam zamanı. Sezonunun en uygun fiyatları Ocak ayının 20’sine kadar devam edecek. Bu indirim hareketliliği devam ederken bugün de PS Plus için belirlenen aylık ücretsiz oyunlar açıklandı.

Playstation Plus üyelerinin 2 Ocak’tan itibaren kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebileceği oyunlar açıklandı. PS 4 konsolu için hediye edilen oyunlar her zaman en dikkat çekici yapımlar olmuştur ve yeni yılın ilk oyunları Deus Ex: Mankind Divided ile Batman: The Telltale Series oldu.

Human Revolution’dan sonra seriyi yine sağlam kurgulu bir oyunla devam ettiren Eidos, Deus Ex: Mankind Divided oyununda Aug ve insan türleri arasındaki ayrımı keşfetmemize olanak tanıyor. Ocak ayı ücretsiz oyunlarının en görkemlisi kuşkusuz Deus Ex: Mankind Divided oldu.

Telltale Games’in son bombası olan Batman: The Telltale Series, son iki yılda üst üste piyasaya sürülen hikaye tabanlı oyunlardan en yenisi. The Walking Dead ile yılın oyunu seviyesine kadar çıkan Telltale Games’in Batman oyununa gelene kadar aşırı üretkenliğin de etkisiyle kalite düşürdüğü aşikar. Ancak yine de Batman sevdalıları oyunu hevesle kucaklayacaklardır.

Yeni yılın ilk bonusları da VR oyunu StarBlood Arena ve Playlink oyunu Thats You oldu. Thats You’nun tam da yılbaşı gecesine uygun bir parti oyunu olduğunu vurgulayalım. Aylardır bu oyun ücretsiz sunuluyor ve şuan da indirebilirsiniz. İşte yeni yılın ilk ücretsiz Plus oyunlarının tam listesi:

PS4

Deus Ex: Mankind Divided

Batman: The Telltale Series

PS3

Sacred 3

Book of Unwritten Tales 2

PS Vita

Psycho-Pass: Mandatory Happiness

Uncanny Valley