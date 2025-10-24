Oyun Almanın Tam Zamanı: PS Oyunlarında %90'a Varan İndirim!

PlayStation Store'da yüzde 90'a varan bir indirim kampanyası başladı. "İndirimler Gezegeni" olarak adlandırılan kampanya kapsamında çok sayıda popüler oyunun fiyatında ciddi bir düşüş meydana geldi. PlayStation'da oynayabileceğiniz eğlenceli oyunlar arıyor ancak fiyatları yüksek buluyorsanız istediğiniz oyunları almak için şu an tam zamanı olabilir.

PS Store'da İndirimler Gezegeni Kampanyası Başladı

Need for Speed Heat, PlayStation mağazasında yüzde 90 oranında indirime girdi. Bununla birlikte oyunun fiyatı 3499 TL'den 349 TL'ye düştü. Ghost Games tarafından geliştirilen oyun, 8 Kasım 2019 yılında piyasaya sürüldü ve çok geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsendi. En iyi yarış oyunları arasında yer alan oyunda sokak yarışı söz konusu olduğunda akıllara gelen ilk isimlerden biri hâline gelecek kadar iyi olduğunuzu kanıtlamaya çalışıyorsunuz.

Tekken 7, yüzde 80 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 1049 TL'den 209 TL'ye geriledi. Unreal Engine 4i le geliştirilen bu dövüş oyununda etkileyici becerilere sahip çok sayıda karakter ile karşı karşıya geliyorsunuz. Ayakta kalan son kişi olmak için yumruklarınızı bir anlığına bile indirmemeniz gerekiyor.

Assassin's Creed Odyssey'nin Gold sürümünün fiyatı, yüzde 80 oranında indirimle birlikte 669 TL'den 133 TL'ye düştü. Oyuncular tarafından bir hayli sevilen bu aksiyon ve macera oyununda hem karada hem denizde savaşıyorsunuz. Oyunun geçtiği kaotik ortamda çeşitli yaratıklara karşı büyük bir mücadele vererek bir efsaneye dönüşmeyi amaçlıyorsunuz.

Assetto Corsa Competizione, yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 2 bin 499 TL'den 624 TL'ye geriledi. 29 Mayıs 2019 tarihinde piyasaya sürülen oyun, yarış oyunları arasında öne çıkıyor. Resmî GT World Challenge oyunu, araç bakımından çok fazla seçenek sunmasa da ayrıntı ve gerçekçilik söz konusu olduğunda birçok rakibini gölgesinde bırakıyor.

Mortal Kombat X'in fiyatı, yüzde 75 indirimle beraber 146 TL'den 36 TL'ye düştü. En iyi dövüş oyunları arasında ilk sıralarda yer alan bu oyun, NetherRealm Studios tarafından geliştirildi. 2015 yılında piyasaya sürülen bu oyunda karakterlerin farklı dövüş stilleri arasında seçim yapmak mümkün. Örneğin bir karakterin savunma mı yoksa saldırı ağırlıklı mı hareket edeceğini belirleyebiliyorsunuz.

Peki, siz PlayStation Store'da indirime giren oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aralarından mutlaka alacağınız bir oyun var mı, bunu diğer oyunculara da tavsiye eder misiniz? Görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.