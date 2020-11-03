PS5 DualSense, PC'de Mikrofon ve Hoparlör Olarak Kullanılabilir

PS5 DualSense'i satın almış oyuncular, yeni nesil oyun konsolunun kontrolcüsü ile ilgili yeni şeyler keşfetmeye devam ederken kontrolcünün Windows işletim sistemli bilgisayarlarda mikrofon ve hoparlör işlevinde kullanılabileceği keşfedildi. Oyun konsolunun kontrolcüsünün mikrofon ve hoparlör kalitesi ise kullanıcıların bir hayli şaşırmasına neden oldu.

PS5 DualSense, Mikrofon ve Hoparlör Görevi Görebiliyor

Bilgisayar tamircileri, kontrolcü ile dahili gelen mikrofon ve hoparlörün Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda da mükemmel bir şekilde çalıştığını keşfettiler. GadgetGang tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu uyumluluk Reddit kullanıcısı Pleasehearmeout777'nin çabaları sayesinde ortaya çıktı.

Reddit kullanıcısı, PS5 DualSense'i bilgisayarda mikrofon ve hoparlör görevinde kullanırken herhangi bir soruna rastlamadı. Aksine, PlayStation 5'in kontrolcüsünün şaşırtıcı derecede mikrofon kalitesine sahip olduğunu tespit etti.

Oyun kolu, Windows işletim bilgisayarda diğer herhangi bir USB araçlardan biri olarak görülüyor. Kullanıcının paylaştığı videoya göz atıldığında bilgisayar hoparlörü ile kontrolcüden gelen ses arasında önemli bir kalite farkı olduğu kolaylıkla fark edilebiliyor. Reddit kullanıcısı ayrıca bir kullanıcının yorumuna verdiği yanıtta yeni nesil oyun konsolunun kontrolcüsü ile kaydedilmiş sesin bağlantısını da paylaşarak böylelikle yeni nesil oyun kontrolcüsü ile ses kaydı yapılabileceğini de doğruladı.

Reddit kullanıcısı tarafından kaydedilmiş sesin kalitesine bakıldığında herhangi bir kusura rastlanmıyor. Oyuncular veya normal bilgisayar kullanıcıları, herhangi bir harici mikrofona sahip olmasa bile oyun kontrolcüsünün mikrofonunu kullanabilir ve ses kaydı alma, Discord gibi uygulamalarda konuşma ve benzeri faaliyetlerde bulunabilir veya harici bir hoparlöre sahip değilse gelen sesleri dinlemek için PS5 DualSense'i kullanabilir.

Kontrolcünün Windows işletim sistemli bilgisayarlarda çalıştığını gösteren videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

PlayStation 5 Türkiye Çıkış Tarihi

Eski nesil oyun konsolundaki video oyunlarının yaklaşık olarak yüzde 90'ıyla uyumlu olması, ışın izleme teknolojisi başta olmak üzere grafik alanında oyuncuların çoğunu büyüleyen yeni nesil oyun konsolunun çıkışına sayılı günler kalmışken oyunculardaki heyecanın dozu daha da arttı. PS5 Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 Türkiye'de 19 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak. Standart oyun konsolunun fiyatı ise Türkiye'de 8299 TL olacak.