PUBG Mobile'dan 'Yok Artık' Dedirten Hile Cezası!

PUBG Mobile oynarken hile yapan kişiler çok ağır cezalar ile karşı karşıya kalabilir!

Hile Yapanların Hesapları Yıllarca Askıya Alınacak!

PUBG Mobile'da sıkça denk gelebileceğiniz hileli oyuncular, hem oyuncuların keyfini kaçırması hem de yapımcının zarar etmesi açısından oyunun yapısına zarar vermekteydi. Şirket tarafından yapılan yeni açıklamaya göre bu oyuncular, artık ellerini kollarını sallayarak dolaşamayacak.

Oyun kurallarını ihlal eden ve hile yapan kişilerin güncel bir listesini paylaşacak olan şirket, bu kişilerin hesaplarını ihlalin tipine göre on yıla kadar süre ile askıya alacak.

Oyuncular için adil ve eğlenceli bir deneyim sunmak istediklerini ve hilenin bu deneyime engel olduğunu belirten PUBG, ihlal söz konusu olduğunda 10 yıllık bir cezanın söz konusu olacağını söyledi. Yetkililer ayrıca oyuncuların şüpheli eylem durumlarında raporlama işlemini gerçekleştirmesini istedi ve bu raporların detaylı bir şekilde incelendiğini belirtti.

Hile yapan kişilerin kimliklerinin açıklanmaya devam edeceğini belirten PUBG yetkilileri, şimdiye kadar üç bin beş yüz kişinin hesabının on yıl süre ile askıya alındığını da açıkladı.