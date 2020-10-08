Qualcomm, Asus ile Kendi Akıllı Telefonunu Geliştiriyor

Qualcomm'un da oyuncu telefonu pazarına giriş yapacağı söyleniyor. Qualcomm ile Asus'un oyuncu telefonu üreteceği konuşuluyor. Qualcomm oyuncu telefonu çıkaracak mı? Detaylar haberimizde.

Qualcomm Oyuncu Telefonu Mu Çıkaracak?

AndroidAuthority'nin aktardığı habere göre Digitimes, Qualcomm'un Qualcomm markalı oyuncu telefonlarını geliştirmek ve piyasaya sürmek için Asus ile birlikte çalışacağını söylüyor. Asus'un donanımı tasarlamak ve geliştirmekle görevlendirileceğine inanılmakta. Qualcomm'un ise Snapdragon 875 platformunu optimize eden yazılım entegrasyonundan sorumlu olduğu söylenmekte.

Henüz bu telefonun teknik özelliklerinin ne olacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Oyuncu telefonunun önümüzdeki yılın başında satışa sunulacağı yönünde sızıntılar bulunuyor. Cihazın tanıtımın bu yıl sonunda gerçekleşceği konuşuluyor.

Qualcomm'un oyuncu telefonun isminin de ne olacağı belirsizliğini korumakta. Akıllı telefon hakkındaki gelen bilgiler henüz çok az olduğu için net bir şey söylemek şu anda imkansız. Detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenmekte.

Oyuncu telefonunda 5G teknolojisinin de bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor ancak cihazda 5G teknolojisinin olması bekleniyor. Oyuncular online oyunları 5G teknolojisi sayesinde hızlı ve akıcı bir şekilde donma yaşanmadan oynayabiliyor. Bu yüzden Qualcomm'un telefonunda 5G teknolojisi olması bekleniyor.

Sizler Qualcomm markalı bir telefon alır mıydınız? Oyuncu telefonları hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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