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Qualcomm, Çin'de iPhone Satışlarını Yasaklatmak İstiyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun Mobil
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Apple şirketinin göz bebeği olan iPhone, ilk modelinden bu yana Çin’de üretiliyor. Fakat yonga seti üreticisi Qualcomm, iPhone’ların Çin’de satışının ve üretiminin tamamen durdurulmasını istiyor.

Uzun süredir iki şirket arasında sular durulmuyordu. Hem Intel hem de Apple ile “kavgalı” olan Qualcomm şirketi, şimdi de Apple’a Çin’de bir darbe vurmak istiyor. Hepimiz iPhone’ların seri üretiminin Çin’de yapıldığını biliyoruz. Fakat Qualcomm’un haklarını ihlal ederek akıllı telefon ürettiği iddia edilen Apple’ın, Çin’de satış yapmasının ve üretiminin durdurulması isteniyor. Bundan dolayı da Qualcomm şirketi, Pekin Fikri Mülkiyet Mahkemesine başvurdu.

Bloomberg tarafından ortaya atılan bu haber hakkında açıklama yapan Qualcomm sözcüsü,  'Apple, Qualcomm tarafından üretilen ve patentleri alınan teknolojileri herhangi bir ücret ödemeden kullanıyor.” dedi. Ayrıca yonga setinin sözcüsü, Apple’ın güç yönetimi, Force Touch ve iPhone ekranlarında kullanılan teknolojiyi izinsiz kullandığını ifade etti.

Eğer Apple’ın Çin’de satışı ve üretimi yasaklanırsa, şirket büyük oranda bir zarara girecektir. Çünkü Apple, 2016 yılında gelirlerinin yüzde 22’sini Çin pazarından kazanmıştı. Ayrıca bu olay, Qualcomm şirketinin iPhone’a satış yasağı getirmek için yaptığı ikinci girişim. Şirket Temmuz ayında, Apple'ın altı farklı patenti ihlal ettiğini savunduğu iddiasını ABD mahkemesine sunmuştu.

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ETİKETLER: qualcomm apple iphone çin akıllı telefon pazarı

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