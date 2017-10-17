Qualcomm Snapdragon 636 Mobil Platformu Tanıtıldı

Qualcomm, 2018 akıllı telefonlarına güç verecek yeni yonga seti Snapdragon 636’yı duyurdu. Snapdragon 630 mobil platforma kıyasla cihaz performansında iyileştirmeler, gelişmiş oyun ve ekran teknoloji desteği sunmasının yanında daha uzun pil ömrü ve hızlı LTE bağlantılarıyla kullanıcıları şaşırtacak.

Cihaz Performansında %40, Oyun Performansında %10+:

Kullandığımız Android telefonlardaki işlemci ve modemin üreticisi Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 636 tanıtıldı. Cihaz performansında %40 artış sağlayan Qualcomm Kryo 260 CPU, modern ultra geniş FHD+ ekranlar için destek, üstün görüntüleme deneyimini desteklemek için Qualcomm TruPlatte ve Qualcomm EcoPix özellikleri, oyun performansını önceki nesile kıyasla %10 artıran Qualcomm Adreno 590 GPU’yu bünyesinde barındıran Qualcomm Snapdragon 636 mobil platform (Qualcomm işlemci olarak bahsetmemeyi tercih ediyor), 14 nm FinFet süreci ile üretilmiş ve Snapdragon 660 ve 630 mobil platformlarıyla yazılım uyumluluğu sunuyor ki; bu sayede bu platformları kullanan üreticiler cihazlarına Snapdragon 636’yı hızlı ve efektif olarak ekleyebilecek.

Qualcomm Snapdragon 636 Özellikleri Modem Snapdragon X12 LTE İşlemci 8x Kryo 260 çekirdek, 64-bit, 1.8GHz'a kadar Grafik İşlemci Adreno 509 Kablosuz Ağ 802.11ac Wave 2, 802.11n, 802.11a/b/g Bluetooth 5.0 Bellek Çift kanal LPDDR4, 8GB'a kadar NFC Destekliyor USB 3.1'e kadar Ekran FHD+ (18:9), 1080p (Harici) Şarj QuickCharge 4 Ses aptX, Aqstic Üretim Teknolojisi 14nm

Qualcomm Snadragon 636 Çıkış Tarihi:

600 Mbps indirme hızını destekleyen, gelişmiş ve global olarak testi gerçekleştirilmiş Snapdragon X12 LTE modem, 24 megapiksele kadar - sıfır deklanşör gecikmeli - çekimi destekleyen 14-bit Qualcomm Spectra 160 ISP, Hi-Fi ses destekleyen (192kHz/24bit destek ve kayıpsız ses dosyalarını düşük bozulma ve yüksek dinamik aralığıyla oynatabilme) ve Qualcomm Aqstic ses kodeki ile gelen Qualcomm Snapdragon 636 mobil platformun Kasım 2017’de alıcılara gönderilmesi bekleniyor.