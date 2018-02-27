Qualcomm, Yapay Zeka Destekli Snapdragon 700 Yonga Setini Tanıttı

Qualcomm, mobil deneyimi çok üst seviyeye çıkaracağını iddia ettiği Snapdragon 700 serisi yonga setini duyurdu. Bu yonga setinde daha önceki “premium” Snapdragon 800 serisi yonga setlerindeki birçok özelliğin de sunulacağı söylendi.

Snapdragon 700 serisi yonga setlerinin öne çıktığı en önemli nokta ise Snapdragon 800’lü cihazlar kadar pahalı cihazlarda yer almaması olacak. Bu yeni yonga setinin 2,000 TL ile 3,000 TL civarındaki fiyata sahip olan orta seviye akıllı telefonlarda görülebileceği belirtiliyor.

Qualcomm, Snapdragon 700 serisi yonga setlerinin, Snapdragon 660’a göre %30 oranında daha verimli olduğunu belirtiyor. Bu verimin hem performans hem de batarya ömrü anlamında etkisi olduğu açıklanıyor. Qualcomm Snapdragon 700 yonga setinin önemli özelliklerine maddeler halinde bakacak olursak:

• Çok çekirdekli yapay zeka motoru sayesinde yapay zeka işlemlerinde Snapdragon 660’a göre 2 kat daha fazla performans. (Kryo işlemcisi, Hexagon Vector işlemcisi ve Adreno görsel işlemcisinin bir arada çalışması sayesinde)

• Qualcomm Spectra ISP (görüntü sinyal işlemcisi) sayesinde düşük ışıklarda daha iyi fotoğraflar, ağır çekim videolar ve diğer bazı kamera özellikleri.

• Qualcomm Quick Charge 4+ özelliği sayesinde 15 dakikada %50’lik batarya dolum oranı. (2,750 mAh batarya düşünülürse)

• Bluetooth 5 desteği

Qualcomm ilk Snapdragon 700 serisi yonga setlerinin firmalara 2018’in ilk yarısında ulaşacağını da belirtiyor. Yani yıl sonuna doğru bu yonga setine sahip yeni akıllı telefonlar görmemiz mümkün olacaktır. Bunun yanı sıra Qualcomm’un 200,400,600 ve 800 yonga setlerinin arasına diğer 100,300 ve 500 olarak numaralandırılmış yeni yonga setleri de ilerleyen zamanlarda geliştirilebilir gibi görünüyor.