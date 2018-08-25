Qualcomm Yeni İşlemcisinin 7 NM Teknolojisiyle Üretileceğini Doğruladı

Bu yıl piyasaya sürülen amiral gemisi akıllı telefonların hemen hemen hepsi, Qualcomm’un 10 nm teknolojisiyle üretilen Snapdragon 845 işlemcilerini kullanmıştı. Qualcomm’un bir sonraki işlemcisinin ise Snapdragon 855 olarak adlandırılacağı ve 7 nm teknolojisiyle üretileceği bir süredir söylentiler arasındaydı.

Qualcomm, yeni işlemcilerini 7 nm teknolojisiyle üreteceğini doğruladı ancak işlemcinin Snapdragon 855 olarak adlandırılacağını doğrulamadı. 7 nm’lik yeni işlemciye ait ilk numuneler, başta akıllı telefon üreticileri olmak üzere Qualcomm’un müşterilerilerine şimdiden ulaştırıldı.

Bilindiği üzere Snapdragon 835’te X16 modem ve Snapdragon 845’te de X20 modem kullanılmıştı. Yeni nesil X24 ve X50 modemlerinin ise, 7 nm teknolojisiyle üretilecek işlemciler üzerinde yer alacağı daha önce doğrulanmıştı. Hatta X50 modeminin, 5G’yi destekleyen ilk modemlerden birisi olacağı söyleniyor.

Qualcomm’un yeni işlemcisini 7 nm teknolojisiyle üretebiliyor olması bu alanda bir ilki temsil ediyor ve oldukça büyük bir başarı olarak görülebilir. Çünkü Qualcomm’un en büyük rakiplerinden Intel 14 nm teknolojili işlemciler üretebilirken, AMD de 12 nm teknolojili işlemciler üretebiliyor.

Qualcomm’un muhtemelen Snapdragon 855 olarak adlandırılacak olan 7 nm’lik yeni işlemcisi, daha düşük enerji tüketimiyle birlikte daha iyi performans sunacak. Qualcomm’un yeni işlemcisine sahip cihazların en erken 2019’un ilk çeyreğinde piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.