Rahatsız Edici İçerikler Sosyal Medyanın Sonu Olabilir

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kullanıcıları intihara teşvik eden zararlı içeriklerin kaldırılmaması durumunda Instagram ve Facebook gibi sosyal medya şirketlerine yasak getirilebileceğini söyledi.

Tüm dünyada radikal değişimlere yol açan ve insanlara yeni bir iletişim modeli sunan sosyal medya platformları, aynı zamanda toplum mühendisliği için de müthiş bir enstrüman görevi görüyor. Zira birçok düşünce, ideoloji veya akım, sosyal medya aracılığıyla hızlı bir şekilde geniş kitlelere ulaştırılabiliyor.

Sosyal medyanın ana akım platformları Facebook, Instagram ve Twitter, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığı içeren paylaşımların yanı sıra, intihara teşvik eden içeriklerle de mücadele ediyor.

Giderek can sıkıcı bir hal alan bu durum, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’un da gündemine geldi. BBC 'ye konuşan Hancock, zararlı içerikler kaldırılmazsa sosyal medya şirketlerine yasak getirilebileceğini söyledi.

"Eğer yapması gerekenleri yapmadıklarını düşünürsek o zaman yasa çıkarabiliriz” diyen Sağlık Bakanı Hancock, daha önce de sosyal medya şirketlerine intihar videolarının kaldırılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

İngiltere'de 2017 yılında 14 yaşındaki lise öğrencisi Molly Russell, sosyal medyada intiharla ilgili izlediği videoların ardından yaşamına son vermişti. Molly Russell'ın babası, kızının ölümüne ilişkin BBC ’ye verdiği demeçte, "Instagram kızımın ölmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan araştırmalar, İngiltere’de her yıl en az 200 gencin sosyal medyadaki rahatsız edici içerikler sebebiyle intihar ettiğini gösteriyor.

Sosyal medya şirketleri, bu tür içeriklerle mücadelede daha agresif bir politika izlememekle eleştiriliyorlar. Facebook’un sahibi olduğu popüler fotoğraf ve video platformu Instagram, bazı içerikleri kaldırmadıklarını; ancak bu videolara bana kişileri kendilerine yardım edebilecek ve destek olabilecek gruplara yönlendirdiklerini söylüyor.

Facebook ise bireye zarar veren ve intihara sürükleyen videoların platformlarında yerleri olmadığını belirtiyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal medya üzerinden intihar mesajları ve videoları paylaşan kullanıcıların sayısı önemli oranda arttı. Çözüm, sosyal medya platformlarının topyekün yasaklanmasından ziyade, bu şirketlerin rahatsız edici içeriklerle daha proaktif ve agresif bir politika izlemesi olacaktır.

Molly Russell'ın babasının BBC ’ye verdiği röportajı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



