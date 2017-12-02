Razer'ın Yeni Akıllı Telefonunun Ne Kadar Dayanıklı Olduğu Test Edildi

Oyuncular için ürettiği klavye, fare ve kulaklık gibi çeşitli ekipmanlarla yakından tanıdığımız Razer firması Razer Phone olarak adlandırdığı bir akıllı telefon geliştirdi. Geliştirilen bu akıllı telefon oyuncu telefonu olarak tanıtıldı ve Youtuber'lardan JerryRigEverything kanalı bu telefona dayanıklılık testleri uyguladı.

Nextbit firmasının ürettiği Robin adlı akıllı telefonun yeni versiyonu diyebileceğimiz Razer Phone'a uygulanan dayanıklılık testleri çizilme, yakma ve bükülme gibi durumları içeriyor. Aşağıda yer alan ve tüm bu testlerin yapıldığı videonun en başında Nextbit Robin'in bükmeye karşı ne kadar dayanıksız olduğu da görülüyor. Fakat Razer Phone bu telefona göre çok daha sağlam olduğunu ispatlıyor. 5 dakikalık bu test videosu sonucunda Razer'ın oyuncular için geliştirdiği Razer Phone'un çizilmelere karşı dayanıksız fakat yanma ve bükülmeye karşı dayanıklı olduğunu görüyoruz.

JerryRigEverything adlı bu Youtube kanalının sahibi Zack, Razer Phone'a uyguladığı bu dayanıklılık testinin ardından genelde iFixit adlı internet sitesinde gördüğümüz şekilde telefonu baştan aşağı parçalarına ayırmaya karar vermiş. Böylelikle Razer Phone'un kolay sökülüp sökülmediği ve içerisindeki donanımların durumları gibi detaylar ortaya çıkmış. Hemen aşağıdaki videodan Razer Phone'un tamamen sökülüp yeniden birleştirilmesini görebilirsiniz.

Sökülen Razer Phone ile ilgili gözümüze çarpan detaylardan ilki çok ufak olan titreşim motoru geliyor. Bu titreşim motorunun ufak olması da telefon titrerken bozulmuşcasına sesler çıkarmasına yol açıyor. Bunun yanı sıra tamirat işleminden sonra telefonu altında ve üstünde yer alan hoparlörlerin kapaklarının tekrar yapışmadığı yani komple yenilenmeleri gerektiği görülüyor.

Diğer dikkat çeken bir nokta ise akıllı telefonun içerisinde yer alan bakır boruların büyüklüğü oluyor. Hem uzun hem de geniş olan bu bakır borular sayesinde telefonun ısınmasının önüne geçildiği söylenebilir. Yani Razer, kulaklık girişi, su geçirmezlik özelliği ve benzer özelliklerden fedakarlık ederek ortaya tam anlamıyla bir oyuncu telefonu çıkarmak için elinden geleni yapmış ve de başarılı olmuş görünüyor.