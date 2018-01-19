Razer Phone 2'nin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Geçtiğimiz yıl oyuncu odaklı olarak çıkarılan ve büyük ilgi toplayan Razer Phone'un yeni modelinin tanıtım tarihi sızdırıldı. Bu yılın Eylül ayında gelmesi beklenen Razer Phone 2'nin üst seviye donanımla geleceği ifade ediliyor. Ayrıca Razer şirketinin bu cihazın tasarımında farklılık yapması da bekleniyor.

Hatırlayacağınız üzere ilk Razer Phone modeli 2017'nin Kasım ayında çıkmıştı. Razer Phone 2 için de, bu yılın Eylül ayında kullanıcılara sunulacağı söyleniyor. Yani ilk modele göre iki ay kadar erken sunulacak olan Razer Phone 2'nin CES 2018'de tanıtılan Project Linda ile beraber piyasaya çıkabileceği iddia ediliyor. Project Linda ile ortaklaşa çalışma sağlayabilen Razer Phone 2'nin böylelikle reklamının daha kolay yapılması bekleniyor.

Şu anda Razer Phone 2'nin teknik detayları ve tasarımı hakkında maalesef bilgiye sahip değiliz. Kesinlikle ilk cihaza göre daha üst düzey olacak Razer Phone 2'nin 18:9 (çerçevesiz ekran) olması bekleniyor. Ayrıca Project Linda'nın 13 inçlik ekranında oyun keyfi yaşatabilecek olan Razer Phone, bu anlamda oyuncuların gerçekten en gözde akıllı telefonu olmaya aday durumda.

Eylül ayında tanıtılmadan önce mutlaka daha fazla bilgi edineceğimiz Razer Phone 2 hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.