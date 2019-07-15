Uygun Fiyatlı Realme 3i Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Realme yeni akıllı telefonu Realme 3i'yi duyurdu. Sizler için Realme 3i'nin tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Realme 3i Özellikleri

Realme 3i, damla çentikli 6.2 inçlik HD+ ekran ile gelmekte. Gücünü Helio P60 yonga setinden alan Realme 3i'de iki farklı RAM seçeneği ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler şu şekilde: 3 GB RAM / 32 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı.

Realme 3i'nin çentiğinde bir adet 13 megapiksellik ön kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise iki adet kamera sensörü yer alıyor. Bu sensörler sırasıyla şu şekilde: 13 megapisel ana ve 2 megapiksel derinlik sensörü.

AndroidPie tabanlı ColorOS 6 ile beraber kutudan çıkan Realme 3i, 4.230 mAh'lik bataryaya sahip. Bu batarya Micro USB ile şarj olmakta. Cihazın depolama alanı MicroSD kart yardımı ile artırılabilmekte.

Realme 3i Fiyatı

Üç farklı renk seçeneği bulunan Realme 3i'nin 3GB RAM'e sahip olan modelinin fiyatının 116 dolar olduğu, 4GB RAM'e sahip olan modelinin ise 145 dolardan satılacağı açıklandı.

Sizler Realme 3i hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!