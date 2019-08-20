Realme 5 ve Realme 5 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatları

Realme uzun zamandır merakla beklenen Realme 5 ve Realme 5 Pro'yu tanıttı. Sizler için Realme 5 ve Realme 5 Pro'nun tüm teknik özelliklerini ve fiyatlarını derledik.

Realme 5 Özellikleri

Realme 5, 6.5 inçlik HD+ çözünürlüğünde ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden alan cihazda üç farklı RAM ve dahili depolama alanı seçeneği bulumakta. Bu seçenekler şu şekilde: 3GB RAM / 32GB dahili depolama alanı, 4GB RAM / 64GB dahili depolama alanı ve 4GB RAM / 128GB dahili depolama alanı.

Cihazın ön tarafında bir adet 13 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Arka tarafta ise dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler şu şekilde: 12MP ana, 8MP geniş açı, 2MP porte fotoğraflar için derinlik sensörü ve 2MP makro lens.

Android 9 Pie ile kutudan çıkan cihazda 5.000 mAh'lık batarya bulunmakta ve bu batarya Micro USB portu ile şarj olmakta.

Realme 5 Pro Özellikleri

Realme 5 Pro, 6,5 inçlik HD+ çözünürlüğünde ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 712 yonga setinden alan cihazda üç farklı RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bunlar; 4GB RAM / 64GB dahili depolama alanı, 6GB RAM / 64GB dahili depolama alanı ve 8GB RAM / 128GB dahili depolama alanı.

Realme 5 Pro'nun ön kısmında 16 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Arka tarafta ise dört adet kamera sensörü bulunmakta. Bu sensörler de şu şekilde: 48MP ana, 8MP geniş açı, 2MP porte fotoğraflar için derinlik sensörü ve 2MP makro lens.

4.035 mAh'lık batarya ile gelen Realme 5 Pro, USB Type-C portundan şarj olmakta ve 20 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Realme 5 ve Realme 5 Pro Fiyatı

Realme 5'in başlangıç satış fiyatının 139 dolar olduğu Realme 5 Pro'nun ise 195 dolar olduğu açıklandı. Cihazların ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.