Realme 6 ve 6 Pro, Yarın Avrupa Lansmanıyla Karşımıza Çıkacak

Hindistan’da başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinin ardından Realme 6 ve 6 Pro, şimdi de Avrupa’da boy göstermeye hazırlanıyor.

Realme’nin yeni telefonlarının fiyatları ve piyasaya sürüleceği tarih yarın Türkiye saati ile 11:00'daki lansmanda açıklanacak.

Aslında etkinliğin geçtiğimiz hafta yapılması planlanıyordu ancak 2020 yılında sürekli olarak bir şeylerin ertelendiğini ya da iptal edildiğini duymaya alıştığımız için 1 haftalık erteleme bizi pek şaşırtmadı.

Avrupa Turuna Çıkıyor

Realme 6 Pro ve onun vanilla kardeşi çoktan birkaç önemli güncelleme aldı bile.

Realme 6, 120 fps ağır çekim özelliğine ve hem Realme 6 hem de 6 Pro, Netflix için HD desteğine kavuştu.

Mart ayının başlarında tanıtılan Realme 6 ve 6 Pro’nun özelliklerini, fiyatlarını ve diğer önemli detaylarını daha önce yazdığımız şu haberde bulabilirsiniz.