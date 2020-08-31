Realme 7 serisi Hindistan’da 3 Eylül’de tanıtılacak. Tanıtım etkinliğine birkaç gün kala her iki cihazın da teknik özellikleri sızdırıldı. Şimdi Realme 7’nin kutu açılış (unboxing) videosu yayınlandı. Realme 7 kutu açılımı videosu zaten bildiklerimizi doğruluyor.

Realme 7 Kutu Açılımı Videosu Yayınlandı

Realme 7 kutu açılımı videosu, Vietnam YouTube kanalı “Mix with remix” tarafından yayınlandı. Realme, telefonun Vietnam’da çıkacağını henüz duyurmadı ancak piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Video, Realme 7’nin Realme’nin imzası olan parlak sarı renkte dikdörtgen bir kutuda gönderileceğini gösteriyor. Kutunun üstünde büyük puntoda siyah 7 yazılı, altta daha küçük yazı tipiyle üreticinin adı yazıyor. Kutunun arkasında 64MP Sony sensörü, dörtlü kamera, Helio G95 oyun işlemcisi, 30W Dart Charge, 5000 mAh pil kapasitesi ve 90Hz Ultra Akıcı Ekran gibi bazı temel özellikler yazıyor. Kutunun içinden gri renkli model ile birlikte 30W Dart Charge şarj cihazı, USB-A’dan USB-C’ye kablo çıkıyor. Kutu açılışını detaylı olarak aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

Realme 7 Özellikleri

Realme 7, selfie kamerası için sol üst köşeye yerleştirilmiş bir delik çentiğe sahip. Ekran AMOLED değil LCD olduğundan parmak izi okuyucu yanda bulunuyor. Arka kısımda LED flaşla birlikte 64MP dörtlü kamera kurulumu mevcut. Telefonun altında kulaklık girişi, mikrofon, USB-C portu ve hoparlör ızgarası mevcut. Açıldığında Telefon Hakkında sayfası cihazın 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olduğunu gösteriyor. Kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkan telefon, 64MP birincil kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP siyah beyaz sensör ve 2MP derinlik sensöründen oluşan arka kamera kurulumu ile geliyor. Videoda ayrıca Realme 7’nin üçlü kart yuvasına sahip olduğu gösteriliyor; bu, iki SIM kart ve bir microSD kartı aynı anda kullanabileceğiniz anlamına geliyor. MediaTek, cihaza güç veren Helio G95 işlemcisini henüz duyurmadı ancak Realme’nin bu işlemciden güç alan telefonu piyasaya süren ilk üretici olacağı açık.