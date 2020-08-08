Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri sızdırılan Realme C12 Geekbench testinde ortaya çıktı. Geekbench testi, realme RMX2189 model numarası ile ortaya çıkan cihaz hakkında bilgi verdi. Tayland, Endonezya ve Çin'de yer alan büyük sertifikasyon kurumlarından onay alan Realme C12 ile ilgili detaylar haberimizde.

Geekbench'te tek çekirdek testinden 165 puan alan realme RMX2189 model numarasına sahip cihaz, çoklu çekirdek testinden 972 puan almayı başardı. realme RMX2189 model numarası ile Geekbench testinde ortaya çıkan cihazın Realme C12 modeli olduğu belirtiliyor. Söz konusu cihazın daha önce birtakım teknik özellikleri sızdırılmıştı.

Realme C12 Geekbench Testi İle Ortaya Çıkan Özellikleri

Daha önce sızdırılan bilgilere göre 6.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1600 piksel çözünürlük sunacak. IPS LCD ekrana sahip olan Realme C12 modelinin ekranının Gorilla Glass ile çizilmelere ve darbelere karşı korunacağı iddia ediliyor.

Gücünü Mediatek firmasının geliştirdiği Helio P35 işlemcisinden alan Realme C12, 3 GB RAM’e sahip olacağı ortaya çıktı. 64 GB depolama alanına sahip olması beklenen Realme C12 modelinin MicroSD kart desteğine sahip olacağı ifade ediliyor.

Sızdırılan bilgilere göre 10 Watt şarj özelliğine sahip olan Realme C12, 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek olan Realme C12 modelinde 3.5 mm kulaklık girişi yer alacak. Görünüşe göre Realme C12 modeli, büyük pil kapasitesi ile ön plana çıkacak.