Realme C12 Tanıtıldı: İşte Realme C12 Özellikleri ve Fiyatı

Realme yeni cihazını kullanıcıların beğenisine sundu. Realme C12 hakkında gelen sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. İşte Realme C12 özellikleri ve fiyatı.

Realme C12 Özellikleri

6.5 inç IPS LCD ekrana sahip olan Realme C12, HD+ çözünürlük sunmakta. Gücünü Helio G35 yonga setinden alan akıllı telefonda 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Realme C12'nin arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 13 MP + 2 MP + 2 MP. Cihazın ön tarafına baktığımızda ise bizleri 5MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

6.000 mAh bataryadan beslenen Realme C12, Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkmakta.

Realme C12 Fiyatı

Realme C12 fiyatının 128 dolar olduğu açıklandı. 128 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 944 TL'ye denk gelmekte. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Realme C12 hakkında düşüncelerinizi yorumlardan paylaşmayı unutmayın!