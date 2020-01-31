Realme C3, Helio G70 İşlemci İle Gelecek

Realme, geçtiğimiz günlerde 6 Şubat’ta Realme C3 akıllı telefonun duyurulacağını doğrulamıştı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Realme C2’nin halefi olarak gelecek telefon bugün Geekbench’de RMX2027 model numarasıyla göründü.

Realme RMX2027’nin Geekbench tek çekirdek testinde 347 puan kaydettiği, çoklu çekirdek testinde de 1253 puana ulaştığı görülüyor. Cihaza güç veren sekiz çekirdekli işlemci 1.70GHz frekanslı bir MediaTek yani Helio G70. RMX2027’nin yakında çıkacak Realme C3 akıllı telefon olabileceği anlaşılıyor. 4GB RAM’e sahip olacak telefon Android 10 işletim sistemiyle gelecek. En yeni ColorOS yüzüyle gelip gelmeyeceği belli değil.

Son olarak RMX2020 telefon Tayland’ın NBTC kuruluşu tarafından Realme C3 olarak onaylandı. RMX2027 ülke varyantı gibi görünüyor. Realme RMX2027 BIS (Hindistan Standartlar Bürosu, Hindistan Standartları Kurulu) ve Amerika’da Avrasya Ekonomi Komisyonu (AET) tarafından da onaylandı.