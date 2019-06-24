Realme'den 64MP Kameralı Akıllı Telefon Geliyor

Çinli teknoloji devi Realme'nin CEO'su Madhav Steth, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin GW1 sensörüyle çalışan 64MP kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını duyurdu.

48MP çözünürlüklü kameralar, 2019'un en büyük akıllı telefon trendlerinden biri olmuş ve bütçe dostu amiral gemisi cihazları tarafından sıkça tercih edilmişti.

Hatırlayanlar olacaktır; Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay GW1 sensörünü tanıtarak, kamera savaşlarındaki iddiasını bir tık daha artırmıştı.

Shenzen merkezli Çinli akıllı telefon üretici Realme'nin CEO'su Madhav Sheth, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, firmanın GW1 sensörüne sahip 64MP kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını duyurdu.

Working on the new premium killer! Introducing world's first smartphone camera with 64MP GW1 largest 1/1.72” sensor and mega 1.6µm pixel with amazing clear shots in low light too. RT if you want to see more “knockout” shots. #DareToLeap pic.twitter.com/D54xNFdaVm — Madhav 5G (@MadhavSheth1) 24 Haziran 2019

Sheth, geliştirdikleri cihazın Samsung'un 64MP GW1 sensörünü kullanan ilk akıllı telefon olacağını söylüyor.

Xiaomi ve Samsung'un da 64MP ana kameralı telefonlar üzerinde çalıştıkları biliniyor. Bu nedenle 64MP kameralı akıllı telefonu ilk kimin çıkaracağını kestirmek oldukça zor.

Ultra yüksek çözünürlüklü kameralar, daha ayrıntılı gündüz çekimlerine imkan sağlıyor; ancak düşük ışıklı çekimler daha küçük piksel boyutundan dolayı genellikle istenilen performansta olmuyor.

Bununla birlikte, günümüzün 48MP sensörleri, gelişmiş düşük ışık performansı sağlayan dört küçük pikselden elde edilen verileri etkili bir şekilde toplayan piksel tarama teknolojisi sunuyor.

Geliştirilen yeni sensörler de tam olarak bu teknolojiyle donatılacak. Bu nedenle 64MP kameralardan 16MP çözünürlüklü fotoğraflar görebiliriz. Tıpkı 48MP kameralardan aslında 12MP çözünürlükteki fotoğraflar gördüğümüz gibi.

Realme'nin söz konusu cihazı ilk önce Hindistan'da piyasaya süreceğini söyleyen Sheth, 64MP kameraya sahip akıllı telefonun "tam anlamıyla bir amiral gemisi katili" olacağını belirtti.