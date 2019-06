Realme'den 64MP Kameralı Akıllı Telefon Geliyor

Çinli teknoloji devi Realme'nin CEO'su Madhav Steth, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin GW1 sensörüyle çalışan 64MP kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını duyurdu.

48MP çözünürlüklü kameralar, 2019'un en büyük akıllı telefon trendlerinden biri olmuş ve bütçe dostu amiral gemisi cihazları tarafından sıkça tercih edilmişti.

Hatırlayanlar olacaktır; Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay GW1 sensörünü tanıtarak, kamera savaşlarındaki iddiasını bir tık daha artırmıştı.

Shenzen merkezli Çinli akıllı telefon üretici Realme'nin CEO'su Madhav Sheth, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, firmanın GW1 sensörüne sahip 64MP kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını duyurdu.

Working on the new premium killer! Introducing world's first smartphone camera with 64MP GW1 largest 1/1.72” sensor and mega 1.6µm pixel with amazing clear shots in low light too. RT if you want to see more “knockout” shots. #DareToLeap pic.twitter.com/D54xNFdaVm