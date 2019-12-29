Realme SuperDart 100 W Hızlı Şarj Geliyor

Akıllı telefon üreticilerinin en çok zorlandığı konulardan birisi de hiç şüphesiz şarj problemidir. Ancak bu sorun şimdilerde şirketlerin birbirlerine fark atması için kullandığı araç haline geldi. İşte haberimizin detayları.

Apple, Samsung ve Oppo gibi şirketler hızlı şarj alanında büyük bir rekabeti devam ettiriyor. Bu rekabette şimdilik Oppo en iyisi olarak görülüyor. Her ne kadar bataryalar değiştirilse bile şirketler ne yazık ki aynı hızla dolduracak şarj aleti bulmakta zorlanıyor. 65 W SuperVOOC 2.0 Flaş Şarj teknolojisini sunan Oppo bu alanda en iyisi olarak biliniyor.

Realme SuperDart 100 W Hızlı Şarj geliştiriliyor

Oppo, hızlı şarj teknolojisinde son derece ileri noktalara ulaşmasına rağmen yine de tahtını Realme kuruluşuna kaptırabilir. Her iki şirket de 100 W hızlı şarj üzerine çalışıyor. Ancak Realme buna daha yakın.

Realme SuperDart markasını tescilleten şirket, bu teknolojiyi kullanmaya çok yakın. Eğer 100 W gücündeki hızlı şarj teknolojisi bulunursa büyük kazanımlar yaratacak. Herkesin en büyük problemi olan şarj sorunu tamamen ortadan kalkabilir.

Tüm bunlara ek olarak; Huawei, Oppo, Realme ve Xiaomi gibi markaların yanı sıra Vivo da önümüzdeki yıl içerisinde 120 W Süper Flaş Şarj teknolojisini kullanıcılarla buluşturabilir. Herkes şarj konusunda gözünü Asya'ya dikti. Peki sizce bu teknoloji, akıllı telefon alanında ne tür değişiklikler getirecek? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.