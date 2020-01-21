Realme Türkiye'de! - Realme XT, Realme 5 Pro, Realme C2 Ön İnceleme

Realme, İstanbul'da düzenlediği etkinlik ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Realme'nin düzenlediği etkinlikte tanıttığı akıllı telefonları sizler için inceledik. Gelin hep beraber cihazlara yakından bakalım.

Realme, toplamda üç adet akıllı telefon modeli tanıttı ve satışa sundu. Realme fiyatları ile Türkiye'deki akıllı telefon pazarına yeni soluk getirecek. Realme XT, Realme 5 Pro, Realme C2 inceleme videoları öncesinde Türkiye lansmanı sonrasında ön inceleme videosunda sizlere cihazların fiyatlarını ve ilk detaylarını aktarıyoruz. Akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyatları aşağıda yer alan videomuzda bulunmakta.

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