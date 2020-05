Realme X3 SuperZoom 30W Hızlı Şarj İle Birlikte Gelecek!

Realme'nin hemen hemen bir ay önce GeekBench testlerinde görünen modeli Realme X3 SuperZoom hakkında yeni bilgiler geliyor. X3 SuperZoom'un bataryası gibi birkaç konudaki maharetleri ortaya çıktı.

Çinli teknoloji şirketi Realme yeni bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Hala tüm özellikleri belli olmayan bu model hakkında yeni bilgiler gün geçtikçe gelmeye devam ediyor. Realme X3 SuperZoom'u hemen hemen 1 ay önce GeekBench'te görmüştük. Orada Qualcomm'un bir yonga setini kullandığını ve bu işlemci ile tek çekirdekte 788, çoklu çekirdekte 2624 puan aldığını görmüştük.

Gelen yeni bilgiler cihazın bataryası ve şarj olma seçenekleri konusunda. Yapılan açıklamada cihazın 4200 mAh'lik devasa bir bataryaya sahip olacağı ve bu bataryanın 30W hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor. Tabi bu veriler cihazın üst segmente hitap edeceğini de belirtiyor.

