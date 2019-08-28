Realme XT'nin İlk Görseli Paylaşıldı

Geçtiğimiz haftalarda Çin merkezli akıllı telefon üreticisi olan Realme, yeni telefon modellerini tanıtmıştı. Realme 5 ve Realme 5 Pro, 12 MP ve 48 MP kameralarıyla karşımıza çıkarken Realme’nin yeni modeli ise 64 MP kamerasıyla piyasaya çıkacak.

Şirketin yaptığı açıklamalara göre Realme XT isimli yeni model, eylül ayından sonra piyasaya sürülecek. Şirketin pazarlama müdürü olan Xu Qi Chase, telefona dair ilk görselleri resmi olarak yayınlandı.

Telefonun ilk görsellerine baktığımızda tasarım olarak Realme 5 serisiyle benzer yönleri olduğunu görüyoruz. Telefonun arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış dört kamera bulunuyor. Telefonun en çok ilgi çekecek özelliklerinden birisi göz kamaştıran kar beyazı rengi olacak gibi görünüyor.

Realme XT’nin arka kısmında parmak izi okuyucusunun olmaması rengi ile birlikte telefona değişiklik katan unsurlardan bir tanesi olmuş. Parmak izi okuyucusunun arka tarafta yer almaması, sensörün OLED panelde yer aldığını düşündürtüyor.

Telefonu en çekici yapan özelliği ise 64 MP kamerası olacak. Cihaz, Samsung ISOCELL Bright GW1 sensörüyle birlikte ultra geniş açı lens, makro lens ve derinlik sensörü ile donatılmış biçimde gelecek.

Realme XT’ye dair şimdilik daha fazla özellik paylaşılmamış olsa da cihaza dair daha detaylı bilgiler ve fiyatının ne olacağı gibi konular ilerleyen günlerde açığa çıkacaktır.