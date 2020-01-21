Realme XT Türkiye Fiyatı Açıklandı! İşte Özellikleri

Realme Türkiye pazarına giriş yaptı. Bugün İstanbul'da düzenlenen etklinlikte Realme XT'nin satış fiyatı açıklandı. Gelin hep beraber Realme XT'nin teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Realme XT Özellikleri

Realme XT, 6,4 inç büyüklüğünde 2340x1080 piksel çözünürlükte Süper AMOLED ekrana sahip. Gücünü 10nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 712 yonga setinden güç alan Realme XT, 8 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Cihazın depolama alanı Micro SD kart yardımı ile 256 GB'a kadar artırılabilmekte.

Akıllı telefonun arka tarafında 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere toplamda 4 adet kamera sensörü yer almakta. Ön tarafta ise 16 MP kamera sensörü mevcut. 4.000 mAh bataryaya sahip olan Realme XT, USB Type-C portu üzerinden şarj oluyor ve kutusundan 20W hızlı şarj adaptörü ile çıkıyor.

Android Pie tabanlı ColorOS 6 arayüzüne sahip olan Realme XT, tasarımı ile kendisine hayran bırakıyor.

Realme XT Türkiye Fiyatı

Beyaz ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen Realme XT'nin Türkiye fiyatının 2.999 TL olduğu açıklandı.