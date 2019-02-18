Recep İvedik 6 İçin Netflix'ten Dev Teklif

Sinema salonları ve film yapımcıları arasında yaşanan yayın progleminin ardından, Türkiye’nin en yüksek gişeli film serisi Recep İvedik için sürpriz bir hamle geldi. Netflix Türkiye Recep İvedik 6 ile anlaşmak adına milyonlarca euro teklif etti.

Kısa bir süre önce Türkiye’nin en büyük sinema zinciri ile film yapımcıları arasında bilet krizi çıkmıştı. Sinema salonlarında izleyicilerinden yüksek bilet fiyatları istenmesine karşın yapımcılara düşük ödemeler yapıldığını söylenmiş ve büyük bir tartışmanın önü açılmıştı. Yaşanan krizden sonra birçok yapımcı, filmlerinin yayınlanması adına yeni yerler aracaklarını dile getirmişlerdi. Bunun ilk adımı ise Yılmaz Erdoğan ve yapımcısından gelmiş, Organize İşler Sazan Sarmalı filmi, vizyona girmesinden sadece iki hafta sonra Netflix üzerinden yayınlanmaya başlanmıştı.

İddiaya göre Netflix şimdi de Recep İvedik 6'ya talip oldu. Şahan Gökbakar'ın bu ay vizyona girmesi beklenen filmi için 3.5 milyon euro teklif edildiği konuşuluyor. 38 yaşındaki yapımcı ve oyuncu ise konu hakkındaki sessizliğini şimdilik koruyor. Cem Yılmaz ise "Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filminin Netflix'e satılması hakkında, "Benim de haberim yoktu, ben de görünce şaşırdım" dedi. 45 yaşındaki komedyen "Benim filmlerim sinemalarda gösterime girecek" ifadesini kullandı.